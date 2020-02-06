طفل معوز مصاب بمرض الفيل يحرم من منحة 3 الاف دينار بوهران

حبيس المنزل لأكثر من 13سنة ومحروم من ممارسة حياته الطبيعية… هي ماساة الطفل مصطفى من حي الصنوبر البلونتار سابقا بوهران.

مصطفى الذي يعاني من مرض الفلاريا او ما يعرف بالفيل مرض طفيلي يصيب الجهاز الليمفاوي ويؤدي الى تورم الاوعية الليمفاوية وبالتالي يتسبب في حدوث العديد من التشوهات والالتهابات على مستوى الاطراف خاصة.

الطفل مصطفى الذي بالاضافة الى وضعيته الصحية المتدهورة التي تزداد سوءا من يوم لآخر في غياب تكفل حقيقي بما يتطلبه من متابعة دورية بتوفير الادوية غالية الثمن ومختلف التحاليل والاشعة اصطدم مؤخرا بحرمانه من منحة 3 الاف دج بحجة ان والده المعيل الوحيد للعائلة مستفيد من الضمان الاجتماعي بدخل 15 الف دج لا يسد حاجياتهم لاقل من 10 ايام بشبه مسكن يقع بمنطقة جبلية.

مرض حرم “مصطفى” من الدراسة، التجول واللعب فتقبل مشيئة الله وقدره لكنه احس بالاحباط بسبب حرمانه من منحة اعتبرها معنوية تخفف من عبء عائلته المعوزة.