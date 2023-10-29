قناة النهار طفل من الناجين من القصف الصهيوني يروي كيف سقط صاروخ عليهم بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أكتوبر 2023 - 19:41 شارك غرِّد أرسل 72 0 طفل من الناجين من القصف الصهيوني يروي كيف سقط صاروخ عليهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wfLH3 اقرأ أيضا صريح جدا: وعود الآباء "الزائفة" للأبناء..هكذا تؤثر عليهم في المستقبل قناة النهار 13 أكتوبر صريح جدا / أكتوبر الوردي " أهمية الكشف المبكر" قناة النهار 10 أكتوبر البليدة: بعد تجربتها مع مرض سرطان الثدي .. رسالة أمل من نصيرة قناة النهار 10 أكتوبر صريح جدا: هذا ما يمكن أن يقوم به الجزائري في سبيل دعم فلســـ.طين قناة النهار 22 أكتوبر ريفكا: الوحيد لي ما بكاش كي دخلنا للحبس هو أنا وهذا هو الدعاء لي دعيتو كي كنت نصلي قناة النهار 25 أكتوبر صريح جدا : هكذا يزرع الجزائريون "حب فلسطين" في نفوس أطفالهم قناة النهار 21 أكتوبر هذا ماقاله الكوتش بلماضي عن أهداف وليد صادي قناة النهار 10 أكتوبر طالع هابط: بسبب المياه القذرة مشروع بالملايير يتوقف بالدواودة ولاية تيبازة قناة النهار 10 أكتوبر بلا زعاف/" لماذا يتعاطف الجزائريون بقوة مع القضية الفلسطينية ؟ "مع أ الدكتور نور الدين بكيس قناة النهار 09 أكتوبر صريح جدا : هكذا يتابع الجزائريون أحداث غـــ.زة قناة النهار 16 أكتوبر