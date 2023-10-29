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طفل من الناجين من القصف الصهيوني يروي كيف سقط صاروخ عليهم

بقلم النهار أونلاين
طفل من الناجين من القصف الصهيوني يروي كيف سقط صاروخ عليهم
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طفل من الناجين من القصف الصهيوني يروي كيف سقط صاروخ عليهم

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