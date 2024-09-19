طفل يبلغ 12 عامًا يقتل دبًا هاجم والده

قتل صبي يبلغ من العمر 12 عامًا دبًا بنيًا ببندقية صيد في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة.

في 6 سبتمبر، بالقرب من قرية سيرين في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة، أنقذ ابنه أبًا من هجوم الدب.

قصة مذهلة يرويها كلاهما في أعمدة إحدى الصحف المحلية، مينيسوتا ستار تريبيون.

وكان رايان بيرمان، سائق الشاحنة البالغ من العمر 43 عاماً. مشغولاً بتعقب دب بني مصاب في منطقة خالية عندما انقلب عليه الحيوان.

وقال الأب للصحيفة: “لقد وقف مثل قطة على وشك الانقضاض. والشيء الوحيد الذي أتذكره هو أنه كان فوقي. لقد هاجمني وأوقعني”.

وبينما لا يعرف كم من الوقت قاتل ضد الحيوان “بسبب الصدمة والأدرينالين”، يلخص: “كان الدب يقاتل من أجل حياته. وأنا كنت أقاتل من أجل حياتي (…) كل ما استطعت رؤيته هو جسده. مخالبه وأسنانه”.

بالنسبة له، لم يكن من الممكن أن يبقى على قيد الحياة دون تدخل ابنه أوين، البالغ من العمر 12 عامًا.

وبينما كان والده على الأرض، تحت الدب الذي يزيد وزنه عن 90 كجم. أطلق الصبي الصغير النار من بندقيته الصيد، فقتل الحيوان.

ويتذكر ريان بيرمان، الذي يعتبر ابنه “بطلا”: “كنت مستلقيا على ظهري وشعرت بالرصاصة تخترق الدب”.

وتم تأكيد القصة من قبل داستن غابريلسون، مدير الحفظ في إدارة الموارد الطبيعية بولاية ويسكونسن، لصحيفة مينيستورا ستار تريبيون.

ويؤكد الأخير أن الأب والابن تصرفا “بشكل قانوني تماما”. ونجا براين بيرمان من الحادث بـ 23 غرزة في وجهه وعضات وتمزقات مختلفة في ذراعيه وساقيه.