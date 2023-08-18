طفل يبلغ 7 سنوات ينقذ والدته من الموت

في مكالمة تمت مشاركتها على شبكة التواصل الاجتماعي X من قبل رجال الإطفاء في إيفلين. اتصل صبي يبلغ من العمر 7 سنوات بخدمات الطوارئ لإنقاذ والدته الفاقدة للوعي.

من المثير للدهشة أن الطفل تابع الإجراءات التي أوضحتها خدمات الطوارئ على الهاتف بسرعة وكفاءة.

وأشار إلى رجال الإطفاء أن والدته “مستلقية على بطنها لأنها في الواقع لا تستطيع الاستيقاظ”.

وطلب رجل الإطفاء يطلب من الطفل أن يضع رأسه على ظهر أمه وينصت إذا كانت لا تزال تتنفس. وأجاب الطفل على رجل الإطفاء: “نعم ، هناك هواء يخرج من أنفها”.

بناءً على طلب المنقذ، ذهب الصغير أخيرًا للبحث عن جار للتحدث معه عبر الهاتف.

وهنأت محافظة إيفلين الطفل على رباطة جأشه: “برافو وفخر لهذا الطفل البالغ من العمر 7 سنوات ونصف، بطولي ورائع”.

وذكر رجال الإطفاء في إيفلين أيضًا أنه للرد على مثل هذه المواقف، من المهم “التدريب على الإيماءات والسلوكيات التي تنقذ”.

تختلف كل حالة عن الأخرى ويتوفر التدريب على الإسعافات الأولية عبر الإنترنت.