طفل يتصل بالحماية المدنية لإنقاذ أمه من تعنيف والده

تدخلت الشرطة الفرنسية أمس الأحد بعد حالة اشتباه في حالة عنف منزلي. حيث اتصل طفل يبلغ 10 سنوات بالحماية المدنية والتي أبلغت بدورها الشرطة. من أجل إنقاذ والدته المعرضة للتعنيف من طرف والده.

وفي الموقع، تحدثت الشرطة أولاً مع والدة الطفل. وقالت المرأة البالغة من العمر 39 عامًا للشرطة إن شريكها جعلها تسقط على الأرض وضربها عدة مرات على رأسها.

وفي اليوم السابق، ادعت أنها تعرضت للخنق. وتقول، بعد أن أصيبت مؤخراً بسكتة دماغية، إن الضربات سببت لها ألماً شديداً.

وغادر الجاني المزعوم مكان الحادث قبل وصول الشرطة. ومع ذلك، فقد أعاده أحد أفراد أسرته إلى الموقع.

ويبلغ الجاني من العمر 41 عامًا، حيث كان في حالة سكر. وقد تم احتجازه، وهو معروف لدى الشرطة، في مركز شرطة روبيه.