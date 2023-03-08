طفل يتعرض لمحاولة وخز من طرف جلبابية بمساعدة قاصر!

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان ، أنه وبتاريخ أمس الثلاثاء وعلى الساعة منتصف النهار وخمسة وعشرون دقيقة، تم تسجيل محاولة وخز بالإبر لطفل قاصر.

وحسب بيان لذات المصلحة، يتعلق الأمر بالطفل القاصر ب.م البالغ من العمر 12 سنة. وهو متمدرس باكمالية ياشر ببوجليدة تلمسان.

وتعرض الأخير، إلى محاولة وخز بالإبر على مستوى الحديقة العمومية ببوجليدة خلال عودته من المدرسة.

أين تعرض له قاصر يبلغ من العمر 16 سنو ليسقطه أرضا أين رأى امرة ترتدي جلباب تتجه نحوه.

ليلوذ الطفل بالفرار إلى بيته العائلي وقام بإخبار والده الذي بلغ مصالح الشرطة عن الواقعة.

وأكد البيان، عن انطلاق تحقيق في القضية مفتوح من طرف الأمن الحضري الثالث عشر ببوجليدة بتلمسان.

كما تبلغ نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الرأي العام وجميع المواطنين بتوخدي الحذر والإبلاغ عن أي سلوك من هذا النوع.

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