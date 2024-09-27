طفل يغرق في مسبح مهجور ببشار!

تعرض طفل لإصابة داخل مسبح مهجور غمرته مياه الأمطار الأخيرة، بوسط المدينة، ببلدية ببشار.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية ببشار، تكفل عناصر الحماية المدنية، بإسعاف الطفل بعين المكان بعد تعرضه لكسر بالرجل وإصابة بالرجل الأخرى.

وتعرض الطفل الضحية، والذي يبلغ من العمر 12 سنة، لإصابة نتيجة القفز وسقوطه وسط المسبح، مساء الخميس.

وتم التكفل بالطفل، وإجلائه للمصلحة الإستعجالية بالمستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية.

وعلى إثر هذا الحادث، توجه صبيحة اليوم، أفراد الحماية المدنية لمكان المسبح بهدف تنبيه الأطفال. وتوعيتهم بعدم ممارسة السباحة في الأماكن القذرة وتعريض أنفسهم لخطر الغرق وللوقاية من الأمراض المتنقلة.

كما دعت الأولياء بضرورة مراقبة أبنائهم وتحسيسهم بخطورة الوضع. ومنعهم للتوجه إلى الأماكن الغير محروسة والغير مخصصة للسباحة.