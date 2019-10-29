طفل يفارق الحياة بعد 5 أيام من سقوطه في بئر إرتوازية!

تصدرت قصة الطفل الهندي “سوجيت”، في الأيام الأخيرة، الأخبار، على مختلف وسائل الإعلام العالمية، بعد سقوطه في بئر بعمق 26 مترا.

وأعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، وفاة الطفل، بعد قضائه 5 أيام داخل البئر الإرتوازية، جنوبي الهند.

ومباشرة بعد سقوط الطفل الذي يبلغ من العمر عامين، تم وضع أنبوب لتزويده بالأكسجين، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

وكان “سوجيت”، فاقدا للوعي، ولكنه كان يتنفس إلى غاية صبيحة الأحد الماضي.

ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ الطفل، بعد أن إنكسرت آلة الحفر ، بسبب الصخور.

كما تعذر إستعمال أدوات وأجهزة روبوتية، لشد حبل حول معصم الطفل، الذي إنزلق إلى قاع البئر في وضعية أفقية.