طقس.. أجواء باردة وتشكل الجليد في هذه المناطق

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن طقس نهار اليوم الثلاثاء، سيكون بارد جدا ومستقر على العموم على أغلب مناطق الوطن. كما توقعت المصلحة ذاتها، أجواء باردة خلال الصبيحة مع تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي متوقعة خلال الصبيحة. خاصة على السهوب، ليصبح الطقس صافية على العموم.

في حين ستعرف المناطق الشرقية، أجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم. أما الجنوبية، ستميزها سحب عابرة على جنوب الواحات وعلى الصحراء الشرقية. كما ستكون أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن. أما على باقي المناطق الجنوبية فالأجواء تكون صافية على العموم.

كما ستتراوح درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم الثلاثاء، ما بين 14 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 9 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 9 إلى 24 درجة على المناطق الجنوبية.

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في حين، أشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى أن بداية من السبت المقبل، سيكون فيه تغير الوضعية الجوية. حيث يرتقب قدوم اضطراب جوي بتساقط أمطار وثلوج على أغلب المناطق الشرقية التي يصل علوها الى 1100 متر. كما ستصل كمية الأمطار على المناطق الشرقية 50 ملم محليا.

أما حالة البحر، فسيكون هادئ برياح ضعيفة تتراوح 20 إلى 25 كلم/سا وعلو الأمواج بمتر واحد على أغلب السواحل الوطنية.