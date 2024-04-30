قناة النهار طقس : أمطار غزيرة⛈ وبرد شديد🥶 بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أفريل 2024 - 14:55 شارك غرِّد أرسل 128 0 طقس : أمطار غزيرة وبرد شديد رابط دائم : https://nhar.tv/iGrVR اقرأ أيضا طالع هابط : النوي يرصد حصيلة الدرك الوطني لسنة 2023 التي أسفرت عن 3600 وفاة بسبب حوادث المرور قناة النهار 16 أفريل صريح جدا : هل يهتم الجزائري بآراء الآخرين..إجابات صادمة ! قناة النهار 17 أفريل وزير الصحة: فتح 4175 منصب شغل في هذا التخصص قناة النهار 30 أفريل طالع هابط : شاهد كيف يبذر الخبز في الجزائر قناة النهار 16 أفريل صحة : الإدمان على الشاشة يضاعف عدد المصابين بالأمراض النفسية والعصبية قناة النهار 20 أفريل الجلفة : سوق الجملة للخضر بعين وسارة..وفرة في السلع واستقرار في الأسعار قناة النهار 17 أفريل لقاء خاص مع وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية قناة النهار 24 أفريل قريشي : يدّخلو بنفس القميص مانلعبوش..قضيّة مفروغ منها !! قناة النهار 25 أفريل أم البواقي : أنيسة تعاني من مرض التلف الكبدي منذ 2018 تطلب المساعدة قناة النهار 15 أفريل أمن : تجاوزات السائقين والسير على سكة الترامواي .. مخالفات بالجملة قناة النهار 16 أفريل