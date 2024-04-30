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قناة النهار

طقس : أمطار غزيرة⛈ وبرد شديد🥶

بقلم النهار أونلاين
طقس : أمطار غزيرة⛈ وبرد شديد🥶
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طقس : أمطار غزيرة  وبرد شديد

رابط دائم : https://nhar.tv/iGrVR
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