طقس.. ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

افادت النماذج الرقمية، للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن بداية من الأربعاء إلى الجمعة، سيكون الطقس جد حار. حيث سجلت ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة، وأجواء غائمة.

وحسب خريطة توزيع الأمطار بداية من يوم الأربعاء، إلى الجمعة، ستشهد انتشار سحب سفلى كثيفة ركامية النوع. مرفوقة ببعض الزخات المطرية تتساقط على فترات خاصة خلال الصبيحة. وهذا في المدن الشمالية والقرب الساحلية والجنوبية.

وبالنسبة للكتل الهوائية، فخلال الظهيرة، سيكون ارتفاع جد محسوس وغير عادي وغير فصلي، على شمال البلاد ووسط البلاد. حيث ستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الشمالية حوالي 25 إلى 30 درجة، بداية من ظهيرة اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة.

أما في الجنوب الغربي ووسط الصحراء، فستتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 40 درجة. في بني عباس، إن صالح، ان قزام، برج باجي مختار، تنمراست، اليزي.

وبخصوص البحر، سيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي. مع رياح تتراوح سرعتها بين 30 الى 40 كلم/سا.

الطقس في جنوب أوروبا

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية، تساقط الثلوج على السهول في أقصى شمال فرنسا في منتصف الأسبوع. كما سيسود هواء الربيع في الجنوب. فهذا الأسبوع، ستشهد فرنسا كتلتين هوائيتين مختلفتين تمامًا. ركود الهواء البارد بين الجزر البريطانية والدول الاسكندنافية. بينما تظل فرنسا بشكل رئيسي تحت تأثير التدفق الجنوبي الغربي المعتدل.

وبداية الأسبوع، ستهيمن كتلة هوائية باردة بشكل خاص على شمال أوروبا. حيث تتراوح درجة حرارة الكتلة الهوائية عند 1500 متر بين -5 و -15 درجة مئوية، من الجزر البريطانية إلى روسيا. أين يقع أقصى شمال فرنسا على حافة هذا الهواء البارد. حيث تنخفض درجات الحرارة في منتصف الأسبوع من 5 إلى 8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي. في الوقت نفسه، يهيمن هواء أكثر اعتدالًا بشكل ملحوظ ، في تدفق مضطرب جنوبي غربي، على بقية البلاد.

كما سيكون يوم الأربعاء هو اليوم الذي يشهد أكبر تباين حراري منذ أفضل أيام اليوم. حيث ستكون 4 درجات مئوية فقط في ليل الفرنسية. ولكن أكثر من 20 درجة مئوية عند سفح جبال البيرينيه.