طقس الأحد.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية

افادت النماذج الرقمية، للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الطقس سيكون مغشى جزئيا على المناطق الشمالية، ومشمس في الجنوب. وهذا بداية من نهار غد الأحد.

وعن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعا طفيفا، حيث ستتراوح بين 25 و32 درجة بالمناطق الساحلية. بين 24 و30 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 29 و39 درجة بالمناطق الجنوبية.

في حين، ستشهد المناطق الشمالية والجنوبية رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا. مع تطاير للرمال في الولايات الجنوبية.