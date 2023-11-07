طقس الأربعاء.. شمس وبرد قارس وأمطار

أفادت نماذج الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن المناطق الشمالية ستشهد طقساً غائما جزئيا يوم الأربعاء.

كما ستُعرف هبوب رياح بسرعة تصل إلى 40 كلم/سا في الشمال. أما درجات الحرارة فستتراوح بين 19 و 21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و 20 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية، فالطقس سيكون مشمساً إلى ممطر بالجنوب الغربي بعد الظهيرة. كما ستشهد رياح تصل إلى 70 كلم/سا. وحرارة تتراوح بين 24 و38 درجة.

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، على العديد من ولايات الوطن. وهذا إلى غاية يوم غد الأربعاء.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في بيان لها، إلى أن الرياح ستكون بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة. ومرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية بالرياح، فهي كل من النعامة، بشار، البيض، تيميمون، بني عباس، تندوف، غرداية، المنيعة، ورقلة وأدرار.