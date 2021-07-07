قناة النهار طقس: الأرصاد الجوية تؤكد استمرار موجة الحر خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية بقلم قناة النهار نشر في 07 جويلية 2021 - 10:38 شارك غرِّد 781 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956862 اقرأ أيضا تجاوزت الثلاثين في حكومات جراد.. هل سيقتصد بن عبد الرحمان في عدد الوزارات ؟ قناة النهار 04 جويلية تساؤلات: أطراف بنفس مريضة ومتعطشة للسلطة تحاول المساس بالجزائر .. الجيش بالمرصاد قناة النهار 01 جويلية فاسألوا: الآداب التي لابد أن يراعيها زائر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قناة النهار 21 جوان وزارة العدل: متابعة 77 شخصا في قضـ.ـايا تتعلق بالغش في إمتحانات البكالوريا قناة النهار 25 جوان