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قناة النهار

طقس: الأرصاد الجوية تؤكد استمرار موجة الحر خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية

بقلم قناة النهار
طقس: الأرصاد الجوية تؤكد استمرار موجة الحر خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية
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