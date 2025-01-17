طقس العرب.. مُنخفض جوي يعصف بالجزائر والدول المجاورة

كشف مركز “طقس العرب” الاقليمي، عن تأثر الجزائر ودول المغرب العربي، بمنخفض جوي عميق وعاصف.

وقال موقع “طقس العرب” في أحدث نشرية له، أن آخر صور الأقمار الصناعية في مركز طقس العرب الإقليمي تُشير إلى تأثر المغرب العربي بمنخفض جوي عميق وعاصف.

وتبين ذات الصور، أن المنخفض الجوي يتمركز قبالة سواحل تونس الشمالية الشرقية. مرفوق بكميات ضخمة من السحب الرعدية المثقلة بالأمطار الغزيرة والبرد مع تساقط الثلوج فوق الجبال.

دول المغرب العربي تحت الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة

وتتأثر دول المغرب العربي بكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة مصاحبة لمنخفض جوي عميق (رجوع شرقي).

حيث يكون الطقس شديد البرودة وتتكاثر السحب وتهطل الأمطار على مختلف مناطق شمال غرب ليبيا وتونس والمناطق الشمالية من الجزائر بما فيها العاصمة.

وتكون الأمطار شديدة الغزارة، مصحوبة بالعواصف الرعدية والصواعق، والعواصف البَرَدية القوية.

وتساهم التضاريس وطبوغرافية الأرض في عملية رفع الهواء، لا سيما سلسلة جبال الأطلس والمناطق المجاورة.

وتكون أودية الجبال والمناطق المنخفضة عرضة لتشكل السيول الجارفة بصورة مفاجئة. علاوةً على ارتفاع مخاطر تشكل الفيضانات في عدة مناطق نتيجة كميات الأمطار الكبيرة المتوقعة في بعض المناطق.

ويُتوقع تساقط الثلوج فوق العديد من المناطق شمال الجزائر وشمال تونس، خاصة تلك التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. وتمتد لمادون ذلك أحيانًا نتيجة قوة وكثافة السحب الركامية.

وتكون الثلوج كثيفة أحيانًا ومتراكمة بسماكات مختلفة حسب الارتفاع، ويزداد التراكم كلما زاد الارتفاع عن سطح البحر.