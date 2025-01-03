طقس بارد وصقيع بهذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس مشمس بأغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس مشمس. وتشكل للصقيع خلال الصبيحة بالهضاب العليا والاوراس.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و18 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستكون منخفضة على أغلبية المناطق الداخلية وحتى الجنوبية، خلال الفترة الصباحية وبالمساء، حيث ستصل إلى غاية درجة تحت الصفر.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و26 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.