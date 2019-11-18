طقس بارد وغائم على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالولايات الغربية والوسطى، طقس غائم وبارد نسبيا على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط الأمطار.

وعلى الهضاب العليا، تتلبد السماء تدريجيا مع بعض الأمطار بداية من الظهيرة، لتتحسن الأجواء على الهضاب العليا الغربية خلال الليل.

وبداية من الليل، ترتقب تساقط ثلوج على المرتفعات الوسطى الداخلية، التي يفوق علوها عن 1200 متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية، من 30 إلى 40 كم/سا،قرب السواحل، لتصبح غربية إلى شمالية غربية من 20 إلى 30 كم/سا.

وتكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وذكرت المصلحة، أن الأجواء ستكون صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء السحب العابرة في شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

والرياح تكون جنوبية غربية من 20 الى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وتتراوح الحرارة من 13 إلى 20 درجة بالسواحل، ومن 8 إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية و16 إلى 34 درجة بالجنوب.