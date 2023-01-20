قناة النهار طقس بارد ووممطر على هذه المناطق..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2023 - 10:24 البرد بزاف شارك غرِّد أرسل 126 0 طقس بارد ووممطر على هذه المناطق..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oPWuE اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يقصف العيادات الخاصة ومافيا الدواء بعد فضيحة سرقة أدوية السرطان من مستشفيات الدولة قناة النهار 19 جانفي فاسألوا : تحريم أكل مال اليتيم قناة النهار 11 جانفي الأمين العام للكاف: الجزائر تملك مرافق عالمية مهيئة لنجاح الشان وأطلب من الأنصار الحضور بقوة قناة النهار 09 جانفي مجتمع: فلاحون يشتكون فيروس يصيب أشجار الحمضيات يؤثر سلبا على الإنتاج قناة النهار 18 جانفي سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية قناة النهار 02 جانفي عبد الحميد بورومة: ستكون هناك فرق ساهرة على صيانة ملعب نيلسون مانديلا 24/24 لديمومة هذا الصرح قناة النهار 14 جانفي طالع هابط: فلاحو طولقة ببسكرة يطالبون السلطات بربطهم بالكهرباء من أجل سقي محصولهم قناة النهار 10 جانفي "تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة "إيكوراب قناة النهار 07 جانفي ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بعد ودية غانا قناة النهار 07 جانفي الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد قناة النهار 05 جانفي