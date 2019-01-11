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طقس: تواصل تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية

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طقس: تواصل تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية
بقلم وافي مهاجري

شهدت مختلف المناطق الشمالية والشرقية أمطار وثلوج على المرتفعات حسب نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية التي حذرت من خلالها استمرار تساقط الأمطار والثلوج على المناطق الشرقية والوسطى .


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