طقس جد بارد.. ثلوج وأمطار بهذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار معتبرة وثلوج على المرتفعات، بعدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، تساقط أمطار رعدية. وكذا تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1200 متر.

وسيكون الطقس بارد بالمناطق الداخلية، والهضاب العليا والأوراس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 12 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 2 و16 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار شمال الصحراء ومنطقة الواحات نحو الساورة. وكذا إحتمال تساقط ثلوج على قمة جبل عنتر بشمال بشار.

وستتراوح درجات الحرارة بين 10 و29 درجة بالجنوب، كما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.