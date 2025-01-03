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طقس جد بارد وصقيع بهذه المناطق اليوم الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
طقس جد بارد وصقيع بهذه المناطق اليوم الجمعة
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف أجواء باردة وتشكل للصقيع على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، اليوم، طقس مشمس، وطقس بارد على الهضاب العليا الغربية.

كما ستشهد المناطق الداخلية والأوراس، تشكلا للصقيع خلال الصبيحة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 بالمناطق الساحلية، وبين 7 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المنالطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس غائم جزئيا، وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و28 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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