طقس جد حار.. أمطار رعدية غزيرة على 16 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من طقس حار بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليو. و إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على ولايتي أدرار و إن صالح

كما نبهت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات المسيلة ،الجلفة، الأغواط، تيارت ،عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، سعيدة، البيض ،سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، بشار، برج باجي مختار و إن قزام