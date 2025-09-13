طقس جد حار.. أمطار ورياح عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة وتساقط أمطار رعدية مع هبوب رياح مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تسجيل طقس حار بداية من الساعة 06:00 و إلى غاية الساعة 21:00 اليوم السبت. على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو و بجاية.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 وإلى غاية الساعة 21:00 من نهار اليوم السبت.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه، هي تمنراست، إن قزام و برج باجي مختار.

كما ستشهد ولايات تيميمون، إن صالح، أدرار و برج باجي مختار، استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. إلى غاية الساعة 12:00 من نهار اليوم.

