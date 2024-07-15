طقس جد حار بهذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا وحارا على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، طقس مشمس، ورعود مرتقبة على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 32 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 39 و44 درجة بالمناطق الداخلية. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقس جد حار، ورعود مع بعض الأمطار على أقصى الجنوب. وستتراوح درجات الحرارة بين 40 و49 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا، مع تطاير الرمال.