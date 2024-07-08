طقس جد حار بهذه المناطق غدا الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقس جد حار بالمناطق الداخلية الوسطى.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقس مشمس. وطقس جد حار بالمناطق الداخلية الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 35 و44 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما سيكون الطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة، وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس، وطقس حار بوسط وشمال الصحراء والواحات. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و49 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.