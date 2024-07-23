طقس جد حار غدا الأربعاء على هذه المناطق

تشير توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء أن الأجواء ستكون مشمسة بالمناطق الشمالية والجنوبية. فيما ستشهد المناطق الداخلية الوسطى والشرقية بعد الظهيرة تساقط أمطار رعدية.

كما ستعرف المناطق الوسطى والغربية طقسا حارا، وجد حار بوسط الصحراء ومنطقة تندوف.

وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32 و41 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 38 و49 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالشمال، وإلى 40 كلم/سا بالجنوب.