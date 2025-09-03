طقس جد حار وأمطار رعدية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل طقس جد حار وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وأوضح تنبيه للأرصاد الجوية، أن بعض الولايات الجنوبية ستشهد اليوم تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي جانت، تمنراست و إن قزام.

كما أشارت ذات المصالح، أن ولايتي إن صالح و أدرار، ستجلا طقس حار طيلة نهار اليوم الأربعاء.

في حين ستعرف بعض الولايات الجنوبية على غرار برج باجي مختار و إن قزام، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور