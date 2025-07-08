طقس جد حار وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة مع تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذّر تنبيه للأرصاد الجوية، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الثلاثاء، على ولايات المغير، الوادي، تقرت، ورقلة. غرداية، تندوف، أدرار، المنيعة وبرج باجي مختار.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على ولايات برج بوعريريج، سطيف، باتنة، قالمة، أم البواقي. سوق أهراس، تبسة، خنشلة، النعامة، البيض، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

ومن المتوقّع أن يكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

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