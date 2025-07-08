إعــــلانات
الوطني

طقس جد حار وأمطار رعدية اليوم

بقلم عايدة.ع
طقس جد حار وأمطار رعدية اليوم
  • 3129
  • 0

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة مع تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذّر تنبيه للأرصاد الجوية، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الثلاثاء، على ولايات المغير، الوادي، تقرت، ورقلة. غرداية، تندوف، أدرار، المنيعة وبرج باجي مختار.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على ولايات برج بوعريريج، سطيف، باتنة، قالمة، أم البواقي. سوق أهراس، تبسة، خنشلة، النعامة، البيض، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

ومن المتوقّع أن يكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/M4p3J
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر