طقس جد حار وأمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية مع تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تسجيل طقس حار بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

كما أفاد تنبيه آخر، بتساقط أمطار رعدية بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. وهذا على ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، إن صالح، أدرار، تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام

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