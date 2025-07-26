طقس جد حار وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم السبت، على ولايات تيميمون ، ان صالح وأدرار.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية بداية من 15 ســا بعد زوال اليوم السبت إلى غاية 21 سـا.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي الجلفة ، الأغواط ، المسيلة ، باتنة ، ميلة.

بالإضافة إلى قسنطينة ، ام البواقي ، خنشلة ، تبسة ، سوق أهراس.