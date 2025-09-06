طقس جد حار وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل طقس جد حار وأمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم السبت، وهذا على ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00 اليوم.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، البيض، النعامة، تندوف، أدرار، برج باجي مختار و إن قزام.