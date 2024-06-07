طقس جد حار وأمطار رعدية غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس جد حار. حيث ستعرف المناطق الساحلية طقسا مشمسا. فيما ستشهد المناطق الداخلية تساقط أمطار رعدية.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا على المناطق الشمالية، وسيشهد وسط وغرب الوطن تطاير الرمال.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و43 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30 و42 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس حار على أقصى الجنوب، وستتراوح درجات الحرارة بين 37 و47 درجة.

وستتساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.