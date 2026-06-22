طقس جد حار وأمطار غزيرة غدا الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وتسجيل طقس جد حار، يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الطقس الجد حار سيميز كل من ولاية عين الدفلى، الشلف، مستغانم، معسكر، غليزان.

اما الأمطار والرعود، فتخص ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة. المدية، تيسمسيلت، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تمنراست، عين قزام.

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