طقس جد حار وخلايا رعدية غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف طقس حار بأغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس مشمس، وطقس جد حار بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية.

فيما سيتم تسجيل نشاط لخلايا رعدية بالمناطق الداخلية الشرقية بعد الظهيرة. وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 38 و45 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، وجد حار بوسط الصحراء والجنوب الغربي والواحات بالمناطق الجنوبية.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 38 و50 درجة بالجنوب، بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.