طقس جد حار ورعود بهذه المناطق غدا السبت

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس مشمس وحار على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، طقس مشمس، ورعود منعزلة على المناطق الشرقية خلال الظهيرة. وطقس جد حار على المناطق الشرقية.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30و43 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس وجد حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و49 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.