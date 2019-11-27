طقس جميل على معظم التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد طقس صاف، خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، وخلال الصبيحة، هناك احتمال تشكل ضباب محلي على السهوب.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية قرب السواحل الغربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وغربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل الوسطى والشرقية.

والمناطق الداخلية، الهضاب العليا، الأوراس، تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء صافية على العموم.

وتكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، من 15 إلى 25 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء والواحات.

وعلى الصحراء الوسطى، الشرقية وطول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، تكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، من 15 إلى 25 كم/سا.

ورياح متغيرة الاتجاه نسجلها على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وسجل الديوان بحر مضطرب على السواحل الغربية، وبحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى والشرقية.

وتتراوح الحرارة من 19 إلى 23 درجة بالسواحل، ومن 16 إلى 21 درجة بالداخلية، ومن 22 إلى 35 درجة بالجنوب.