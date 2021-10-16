طقس جميل ومشمس على أغلب ولايات الوطن

سجلت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم السبت، طقس جميل وصافٍ وإطلالات جميلة للشمس على أغلب مناطق الوطن.

وأفادت ذات المصالح، عن انعدام تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة على أغلب ولايات الوطن وذلك إلى غاية نهاية الشهر،

كما سجلت ذات المصالح، رياح من ضعيفة إلى معتدلة سرعتها بين 15و30 كم في الساعة أغلب ولايات الوطن.

وستشهد ظهيرة اليوم، وضعية جوية مستقرة وصافية على المناطق الجنوبية وبعض السحب المتفرقة على المناطق الشمالية.

وسجلت ذات المصالح، بحر هادئ وجميل على طول الساحل الجزائري مع رياح ضعيفة بين 10 و20كم في ساعة.

كما سيكون اتجاه الموجة من شمالية شرقية على طول الساحل الجزائري.