طقس حار.. أمطار ورعود غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس حار على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا السبت، طقس مشمس. ورعود منعزلة على المناطق الداخلية. وطقس حار عى ولايات غليزان والشلف وعين الدفلى.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 31 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس حار. وطقس من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 35 و46 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.