طقس حار جدا وأمطار رعدية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل طقس حار جدا وتساقط امطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تسجيل طقس حار جدا طيلة نهار اليوم الأحد، على ولايات غليزان، الشلف وعين الدفلى.

كما أفاد تنبيه آخر، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة.

تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، سعيدة، معسكر، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، اليزي، جانت وتمنراست

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