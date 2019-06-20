طقس حار على هذه المناطق !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الشمالية ستشهد طقس يكون، خلال الصبيحة، من صافي إلى مغشى جزئيا.

وترتقب أواخر الظهيرة، تشكل سحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع تشكل خلايا رعدية منعزلة، تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وتلتحق الأمطار بالمناطق الساحلية والداخلية خاصة منها الوسطى، بداية من الليل.

وستشهد الهضاب العليا الوسطى والشرقية، والمناطق الداخلية ، بالإضافة إلى الأوراس أجواء حارة.

أما الجنوب، فسيعرف أجواء مغشاة جزئيا وحارة على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي مع تشكل رعود منعزلة أواخر النهار.

وستتراوح درجات الحرارة،مابين 26 إلى 32 درجة بالسواحل، ومابين 32 إلى 43 درجة بالمناطق الداخلية و38 إلى 47 درجة بالجنوب.