طقس حار على هذه المناطق !

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
طقس حار على هذه المناطق !
بقلم أسماء.ع

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الشمالية ستشهد طقس يكون، خلال الصبيحة، من صافي إلى مغشى جزئيا.

وترتقب أواخر الظهيرة، تشكل سحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع تشكل خلايا رعدية منعزلة، تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وتلتحق الأمطار بالمناطق الساحلية والداخلية خاصة منها الوسطى، بداية من الليل.

وستشهد الهضاب العليا الوسطى والشرقية، والمناطق الداخلية ، بالإضافة إلى الأوراس أجواء حارة.

أما الجنوب، فسيعرف أجواء مغشاة جزئيا وحارة على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي مع تشكل رعود منعزلة أواخر النهار.

وستتراوح درجات الحرارة،مابين 26 إلى 32 درجة بالسواحل، ومابين 32 إلى 43 درجة بالمناطق الداخلية و38 إلى 47 درجة بالجنوب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com