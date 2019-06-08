طقس حار على هذه المناطق !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية،ستشهد بعض الضباب على السواحل خلال الصبيحة،لتعرف طقس مشمس وحار بالمناطق الداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الوسطى والشرقية، فستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، وطقس حار بالمناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس.

وبداية من الظهيرة، نرتقب تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس.

وهذه السحب تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية، خاصة منها الوسطى وهذا أواخر النهار.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي.

وكذا الصحراء الشرقية، مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وتشهد الصحراء الوسطى، منطقة الواحات وأقصى الجنوب أجواء حارة نسبيا.

على شمال الصحراء ومنطقة الواحات نرتقب سماء غائمة مع تشكل رعود منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

أما الحرارة، ستتراوح مابين 23 إلى 33 درجة بالسواحل،ومابين 28 إلى 40 درجة بالمناطق الداخلية،ومابين 36 إلى 44 درجة بالجنوب.