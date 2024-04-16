طقس حار غدا الأربعاء على هذه المناطق

تشير توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء أن الأجواء ستكون مشمسة بالمناطق الشمالية. فيما سيكون الطقس ممطرا بالمناطق الداخلية الشرقية والوسطى بعد الظهيرة.

كما سيكون الطقس حار نسبيا بالمناطق الغربية والوسطى، فيما سيكون الطقس مشمسا بالمناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و31 درجة بالمناطق الداخلية.

وتصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال، فيما تصل سرعة الرياح تصل إلى 40 كلم/سا بالجنوب.