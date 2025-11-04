طقس حار في هذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقس مشمس، وطقس حار بالمناطق الوسطى والغربية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و37 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.