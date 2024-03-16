طقس حار في هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء ربيعية بأغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، حيث ستعرف المناطق الغربية والوسطى طقس حار نسبيا.

كما ستتراوح درجات الحرارة بين 22 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 25 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.