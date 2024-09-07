طقس حار وأمطار بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً حارة وممطرة ببعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقسا مشمسا إلى ممطر، وطقس حار بالمناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، وتساقط أمطار رعدية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و43 درجة بالجنوب، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وأوصت المديرية العامة للحماية المدنية، بالرفع من درجة الحيطة والحذر، مع استمرار التقلبات الجوية التي أعلنت عنها النشرة الجوية المتعلقة بتساقط الأمطار.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أوصت الحماية المدنية كافة المواطنين بالرفع من درجة الحيطة والحذر واتباع النصائح والارشادات.وهذا في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن.

متابعة النشرات الجوية الخاصة، وتنظيف البالوعات والمجاري المائية، وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

وتحضير حقيبة الإسعافات الأولية، المذياع والبطاريات. وعدم المغامرة بقطع السيول سواءً راجلا أو بالسباحة في مجرى السيول.

كما يحب تفادي قطع السيول بالسيارات، فقوة السيول لا يجابيها شيء. والابتعاد عن الوديان وحواف الأودية.

ومراقبة الأطفال، وتحذيرهم من عدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية و السدود. وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور، فالأماكن الأعلى أكثر آمان.

وكذا الإنتباه جيدا من الأسلاك الكهربائية، فممكن أن تسقطها الرياح القوية.

وفي حالة تسرب للمياه للمنزل، يجب قطع التيار الكهربائي والاتصال بالحماية المدنية عبر الرقمين 1021 والرقم 14.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق، فيجب تخفيض من السرعة، وإشعال الأضواء ولو في وضح النهار. وإحترما مسافة الآمان، وعدم القيام بالمناورات الخطيرة. وكذا التأكد من سلامة ماسحات الزجاج، وملء دلو ماسح الزجاج.