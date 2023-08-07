طقس حار وأمطار على هذه الولايات

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتسجيل طقس حار بدرجات حرارة مرتفعة على بعض المناطق الجنوبية مع تتساقط أمطار رعدية طيلة نهار اليوم.

مشيرة أن الولايات المعنية هي كل من تندوف، تيميمون، أدرار، إن صالح والمنيعة.

فيما ستشهدت ولاية تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار أمطار رعدية بداية من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 18:00 اليوم.

كما أوضحت المصالح في تنبيه لها بتسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال طيلة نهار اليوم.

والولايات المعنية هي: تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار