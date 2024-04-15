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طقس حار ودرجات حرارة مرتفعة غدا الثلاثاء

بقلم عايدة.ع
طقس حار ودرجات حرارة مرتفعة غدا الثلاثاء
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تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، تسجيل طقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية، وحار نسبيا بالمناطق الغربية و الوسطى.

وحسب النشرة اليومية لتوقعات الطقس، ستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الساحلية  بين 22 و 32 درجة، أما بالمناطق الداخلية ستتراوح بين بين 19 و 30 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

أما الولايات الجنوبية، ستشهد طقس مشمس مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 22 و 34 درجة. ورياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا.

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