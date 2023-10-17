طقس حار ورياح قوية بداية من  الأربعاء

افادت، النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الطقس سيكون يوم الأربعاء مشمس وحار بالمناطق الشمالية والشرقية وكذا الجنوبية. كما سيشهد رياح قوية تصل إلى 40 كلم/سا.

أما عن درجات الحرارة، فستتراوح بين 30 و37 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 27 و36 درجة بالمناطق الداخلية. وما بين 31 و 40 درجة بالمناطق الجنوبية.

وفي تنبيه لها، حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، على العديد من الولايات الشمالية.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من البليدة. إضافة إلى العاصمة، تيبازة، بومرداس. وهذا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلاً.

ومن جهتها، دعت الحماية المدنية، في منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المواطنين إلى اتباع الارشادات والنصائح للوقاية من الحرارة.

حيث ينصح بعدم التعرض المباشر إلى أشعة الشمس، وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، والإكثار من شرب الماء.

ومراقبة الأطفال وكبار السن وتقديم السوائل لهم باستمرار وعدم ترك الأطفال داخل السيارة لتجنب حالات الاختناق.

وكذا الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية في الجو الحار. وإغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل بغرض الحفاظ على درجة حرارة البيت الداخلية.

وللوقاية من حوادث الغرق، شددت الوزارة على ضرورة “تجنب السباحة في المجمعات المائية والشواطئ غير المحروسة”.

ودعت أيضا الراغبين في التوجه إلى المساحات الغابية إلى عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات بصفة عشوائية. وعدم إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات أو بالقرب منها بغرض الوقاية من الحرائق.