طقس حار وصافٍ بالمناطق الوسطى والشرقية

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية،ستشهد أجواء صافية على العموم،بعد انقشاع بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب السفلى،في السواحل والسهوب.

وبداية من الظهيرة، ترتقب تشكل سحب على منطقة الأوراس، هذه الأخيرة التي ستشهد رعود أواخر النهار.

أما المناطق الوسطى والشرقية، والمناطق الداخلية، ستعرف، أجواء حارة وبعض الجزيئات الرملية، لتلتحق بالسواحل الوسطى والشرقية أواخر النهار.

حيث ستتعدى درجات الحرارة 38 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بعنابة، 35 درجة بسكيكدة.

لتتعدى 42 درجة بولاية تيزي وزو، وقالمة، و39 درجة بالشلف، و39 درجة بقسنطينة، و41 درجة بالمسيلة.

ويتوقع الديوان، أجواء مغشاة غالبا وحارة على أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

مع تشكل رعود بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

كما تشهد الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية تشكل سحب التي تكون بها الأجواء حارة، مع رعود خفيفة على الهقار.

وأجواء صافية ومشمسة على باقي الولايات الجنوبية.