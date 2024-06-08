طقس حار وغائم بهذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف طقس حار على أغلب مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس إلى غائم. كما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

هذا وستعرف المناطق الداخلية الشرقية، طقس حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 29 و38 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، وطقس حار بالواحات ووسط الصحراء. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و48 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.